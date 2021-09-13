Якщо вересень обіцяють бути в цілому сприятливим для кар'єрних звершень, то тиждень з 13 по 19 вересня буде складним для трьох знаків зодіаку. Про це попередив відомий астролог Павло Глоба. За гороскопом, який призводить slovofraza, криз можна уникнути, якщо скористатися підказками астролога.

Близнюків чекає складний тиждень для кар'єри. Краще відмовитися від переходу на нове місце роботи і в принципі не починати нові справи. Найбільш несприятливим стане початок тижня. Робота буде віднімати всі сили. Крім того, зірки радять скористатися шансом і скоротити коло спілкування, прибравши звідти мстивих осіб та вороже налаштованих.

Скорпіонам тиждень принесе складності з фінансами і труднощі на роботі. Зараз несприятливий час для експериментів — краще не ризикувати, йти перевіреним шляхом. Корисно буде поменше концентруватися на негативі і час проводити з оптимістично налаштованими людьми.

Для Риб тиждень буде несприятливим для пошуку нової роботи. А на старому місці краще не проводити переговори, тому що буде важко змусити опонента змінити точку зору. Зараз краще зайнятися рутинними справами. Спілкуючись з близькими, теж важливо уникати суперечок — зірки радять запастися терпінням.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба назвав сприятливі і невдалі дні в жовтні для кожного із знаків зодіаку. Також астрологами вже складено жіночий гороскоп на третій тиждень вересня.

Фото pixabay.com

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