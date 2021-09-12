Хоча в цей день і буде переважати вплив позитивних тенденцій, але щось може піти не так, як ви запланували. Шанси досягти успіху виявляться досить високі, проте варто все ж проявити обережність і пильність в деяких справах, так як не виключені помилки і втрати. Уникайте поспіху і розбіжностей з оточуючими. Не відмовляйте в допомозі тим, хто буде її потребувати.

У Тельця може видатися досить неспокійний день. Потрібно встигнути багато зробити, однак не завжди буде зрозуміло, за що братися в першу чергу. Намагайтеся не нервувати і не метушитися, дійте так, як підказує інтуїція. Сьогодні небажано здійснювати великі покупки, укладати угоди і проводити фінансові операції, так як велика ймовірність помилок і втрат.

Раку сьогодні краще не братися за серйозні справи — навряд чи буде легко з ними впоратися. Бажано також відкласти обговорення важливих питань, так як на цьому грунті не виключені розбіжності і сварки. По можливості, проведіть нинішній день в усамітненні, в тихій спокійній обстановці — це допоможе відновити душевну гармонію. Проявіть обережність при роботі з електроінструментом і ріжучими предметами.

У Водолія цей день може видатися досить напруженим. Не виключені конфлікти і суперечки з оточуючими, ймовірні серйозні перешкоди при вирішенні виниклої проблеми. Будьте обережні у своїх діях і висловлюваннях, які не рубайте з плеча. Постарайтеся уникати непотрібних витрат, так як є ризик витратити досить солідну суму на різні дрібниці. Проявіть особливу увагу, перебуваючи на дорогах як в якості водія, так і пішохода.

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