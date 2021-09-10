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Гороскоп

Цим п'яти знакам зодіаку загрожують серйозні проблеми — гороскоп на тиждень з 13 по 19 вересня

18:00 10 вересня 2021
зодіак

У щотижневому жіночому гороскопі астрологи дали рекомендації представницям всіх знаків зодіаку, як досягти успіху у справах та не накликати на себе проблеми.

Жінкам-Овнам наступного тижня варто присвятити себе сфері стосунків, де важливу роль будуть грати турбота й довіра до партнерів, щоб взаємини у родині були гармонійними, а конфлікти пішли в минуле.

Жінкам-Тельцям не варто покладатися на прихильність зірок, а тільки на себе. Не перекладати відповідальність на оточення, щоб виключити промахи та виникнення конфліктних ситуацій.

Жінкам-Близнюкам астрологи радять проявити винахідливість, щоб швидко підлаштовуватися під обставини, що змінюються. Від активності буде залежати багато, тому склавши руки сидіти не доведеться.

Жінкам-Ракам потрібно налаштуватися на успіх та почати тиждень з рішучих дій. Енергетика зірок і планет буде на їхньому боці, а значить, можна братися за втілення у життя найсміливіших планів.

У жінок-Левів будуть всі шанси облаштувати своє життя таким чином, щоб в ньому не було місця розчаруванням. Астрологи рекомендують приділити увагу особистому житті: більше часу проводити з рідними й близькими.

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У жінок-Дів очікується напружений тиждень, коли не можна допускати недбалості. Вдумлива робота та вивірені кроки допоможуть швидко прийти до тріумфу й отримати заслужену винагороду.

У жінок-Терезів зростає ризик зіткнутися з маніпуляторами, здатними досить ускладнити життя. Уникнути сварок і скандалів в сім'ї Терезам допоможуть перевірені шепоти, які відновлюють гармонійну атмосферу.

Цей тиждень для жінок-Скорпіонів буде вирішальним: енергетика простору сприятлива для рішучих дій, і астрологи рекомендують не зволікати з втіленням у життя планів.

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Жінки- Стрільці ризикують опинитися без сил, якщо не будуть зміцнювати біополе. Енергетика зірок і планет буде досить агресивною, і астрологи рекомендують більше часу приділяти душевній гармонії.

Козорогам не варто починати справи, не переконавшись, що все йде за планом. Скрупульозність та увага до деталей допоможуть уникнути промахів і забезпечать фінансову стабільність.

Жінки-Водолії зможуть знайти душевну гармонію. Астрологи рекомендують налаштуватися на позитив й займатися тими справами, які допомагають привернути у життя фінансовий добробут.

Рибам на цьому тижні важливо залишатися в стані рівноваги, щоб дрібні негаразди не могли стати причиною перепадів настрою та невірних кроків. Астрологи рекомендують заручитися підтримкою з боку перевірених людей.

Нагадаємо, астрологи пояснили, з ким потрібно будувати стосунки різним знакам зодіаку.

А психологи назвали ТОП-5 типів жінок, які привертають увагу багатих чоловіків.

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