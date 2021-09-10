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Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку слід подбати про здоров'я — гороскоп на 10 вересня

8:52 10 вересня 2021
гороскоп

День 10 вересня сприятиме відповідальному ставленню до всього, чим будете сьогодні займатися. З'явиться можливість здійснити давні ідеї, вирішити проблему, що турбує. Можна вирушати в поїздки, вони подарують масу приємних вражень. У стосунках з близькими варто проявити терпіння, постарайтеся не доводити справу до суперечок і сварок. Слід серйозно поставитися до стану свого організму. Подбайте про профілактику респіраторних захворювань і хронічних недуг.

Овну варто звернути увагу на свій психоемоційний стан. Тримайте емоції під контролем. Намагайтеся не так різко реагувати на події, що відбуваються, і на критичні зауваження, які можуть прозвучати сьогодні. Слідкуйте за своїм харчуванням, не перевантажуйте шлунок.

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Рак сьогодні може з легкістю підхопити застуду. Щоб цього не сталося, варто одягатися по погоді і уникати протягів. Займіться зміцненням імунітету. Намагайтеся вести більш активний спосіб життя. Заняття спортом і тривалі піші прогулянки додадуть вам більше енергії і сил.

Козерогові слід звернути особливу увагу на стан серцево-судинної системи. Намагайтеся не допускати стрибків артеріального тиску, не нервуйте і не перенапружуйтеся. Це сприятливий період для початку курсу профілактики хронічних захворювань.

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У Риб можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Слід негайно вжити заходів щодо їх усунення, інакше хвороба може затягнутися надовго. Уникайте в цей день перевтоми і важких фізичних навантажень. Бережіть спину і суглоби.

Нагадаємо, відомий астролог також склав повний гороскоп здоров'я на місяць. Про це в статті «Кому бігом до лікаря, а кому терміново сісти на дієту: гороскоп здоров'я на вересень від Хаяла Алекперова».

Фото pixabay.com

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