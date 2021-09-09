День буде досить вдалим, але метушливим. Це вдалий час для різних починань, поліпшення матеріального становища. Роботу, пов'язану з фізичними навантаженнями бажано виконувати в першій половині дня, а пообідній час більше підійде для інтелектуальної діяльності та самоосвіти. Від великих покупок сьогодні краще утриматися.

Телець зможе домогтися успіху в складних справах, якщо буде наполегливим і послідовним. У всьому слід розраховувати на власні сили, особливо у вирішенні фінансових питань. Не виключені привабливі пропозиції про співпрацю. З'явиться шанс отримати підтримку впливових осіб. На особистому фронті намічаються зміни на краще.

Раку зірки нададуть відмінну можливість втілити у життя свої цікаві ідеї та плани. Вам сьогодні добре будуть даватися ті справи, де потрібна посидючість, спостережливість, вміння аналізувати й зіставляти факти. Це сприятливий час для налагодження стосунків, набуття нових знань.

Діві вдасться подолати будь-які перешкоди на шляху до своєї мети. Сьогодні вірогідний прогрес у справах, пов'язаних з майном або грошима. Це гарний час для купівлі-продажу нерухомості, оформлення різних документів, відвідування державних інстанцій. Вечір підходить для дружніх зустрічей і відвідування світських заходів.

Загальний гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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