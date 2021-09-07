Вересень обіцяє бути місяцем змін, а трьом знакам зодіаку загрожують проблеми зі здоров'ям. Викликані вони будуть як хронічними недугами, що несподівано «прокинулися», так і пережитим стресом. Відомий астролог, постійний суддя проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов розповів, кому доведеться знайти у графіку час для візиту до лікаря.

Леви у вересні повинні з усією серйозністю поставитися до «перших дзвіночків», що сигналізують про проблеми в організмі. Якщо наполегливо ігнорувати сигнали, хвороба не мине сама, а стан погіршиться.

Діву у вересні чекає період випробувань для серцево-судинної системи. Можливі перепади тиску, слабкість. Все це наслідки переживань через обстановку на роботі. Відпустивши ситуацію, стан покращиться.

Водоліям вересень принесе головний біль, причому не тільки в переносному сенсі слова. Докопуючись до можливих причин мігрені, зверніть увагу на недавні переживання. Самоїдство і зациклення на зроблених помилках теж можуть призвести до головного болю.

Астрологічний прогноз для всіх знаків читайте в матеріалі «ФАКТІВ» «Кому бігом до лікаря, а кому терміново сісти на дієту: гороскоп здоров'я на вересень від Хаяла Алекперова».

Фото pixabay.com

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