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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку не варто ризикувати

8:55 7 вересня 2021
зодіак

Зірки обіцяють непростий період. Сьогодні слід уникати сварок і з'ясування стосунків. Тримайтеся трохи далі від тих, хто притягує до себе негатив. Не варто у цей день приступати до нових проєктів й займатися серйозними справами, оскільки кінцевий результат може виявитися не таким, на який ви розраховували.

Близнюкам світила радять відкласти вирішення фінансових та майнових питань на більш сприятливий період. Утримайтеся також від ризикованих підприємств й прийняття доленосних рішень. Вірогідні розбіжності з близькими людьми, постарайтеся якомога швидше прийти до компромісу та відновити гармонію в сім'ї.

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Терезам у цей день не варто сподіватися на долю. Намагайтеся реально дивитися на речі й розраховуйте тільки на себе, інакше ризикуєте потрапити у неприємну ситуацію та залишитися ні з чим. Життєвий потенціал може виявитися не на висоті. Слід уникати перевантажень, щоб не виникло проблем зі здоров'ям.

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Козорогу непросто буде зосередитися на розв'язанні важливих питань. Раз у раз можуть виникати якісь непередбачені ситуації, які вимагатимуть чималої віддачі сил і часу. Відмовтеся від сумнівних угод. Ретельно перевіряйте отриману інформацію, оскільки існує ризик того, що вас навмисно хочуть ввести в оману та направити по хибному шляху.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2021 року від відомого екстрасенса Хаяла Алекперова на сайті «ФАКТІВ».

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