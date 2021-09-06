Складний день, коли багато чого йтиме не за планом. Доведеться підлаштовуватися під обставини, на ходу приймати рішення. Емоційний фон у багатьох буде нестабільний, через що частіше звичайного можуть виникати розбіжності. Постарайтеся сьогодні контролювати свої слова та дії, уникайте необдуманих кроків.

Близнюкам зберегти спокій буде досить важко, але все ж варто постаратися це зробити. В іншому випадку під впливом емоцій ризикуєте прийняти неправильне рішення, про яке будете згодом дуже шкодувати. Проявіть особливу увагу та обережність, перебуваючи на дорогах.

Раку сьогодні слід уникати поспіху й не нервувати через дрібниці. На початку дня можуть виникнути розбіжності з колегами, намагайтеся не доводити справу до конфлікту. Будьте уважні при грошових розрахунках, проявіть обережність при роботі з колючими та ріжучими предметами.

Льву сьогодні небажано вирішувати будь-які фінансові питання. Важливо приділити особливе значення дрібницям, в цей день вони можуть зіграти важливу роль. Може надійти несподівана пропозиція про співпрацю, але зірки не радять відразу ж на неї погоджуватися — через підводні камені незабаром можуть виникнути серйозні проблеми.

Непростий день чекає на Скорпіона. Вірогідні розчарування в діловій сфері, можуть зірватися якісь домовленості. У деяких питаннях можна розраховувати на сторонню підтримку. Однак майте на увазі, що допомога буде надана не зовсім в тій формі, на яку ви сподівалися. Подбайте про здоров'я, намагайтеся не переохолоджуватися.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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