26.81 / 27.01 31.69 / 32.06
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку потрібно проявити обережність — гороскоп на 6 вересня

9:29 6 вересня 2021
знаки зодіаку

Складний день, коли багато чого йтиме не за планом. Доведеться підлаштовуватися під обставини, на ходу приймати рішення. Емоційний фон у багатьох буде нестабільний, через що частіше звичайного можуть виникати розбіжності. Постарайтеся сьогодні контролювати свої слова та дії, уникайте необдуманих кроків.

Близнюкам зберегти спокій буде досить важко, але все ж варто постаратися це зробити. В іншому випадку під впливом емоцій ризикуєте прийняти неправильне рішення, про яке будете згодом дуже шкодувати. Проявіть особливу увагу та обережність, перебуваючи на дорогах.

Раку сьогодні слід уникати поспіху й не нервувати через дрібниці. На початку дня можуть виникнути розбіжності з колегами, намагайтеся не доводити справу до конфлікту. Будьте уважні при грошових розрахунках, проявіть обережність при роботі з колючими та ріжучими предметами.

Льву сьогодні небажано вирішувати будь-які фінансові питання. Важливо приділити особливе значення дрібницям, в цей день вони можуть зіграти важливу роль. Може надійти несподівана пропозиція про співпрацю, але зірки не радять відразу ж на неї погоджуватися — через підводні камені незабаром можуть виникнути серйозні проблеми.

Непростий день чекає на Скорпіона. Вірогідні розчарування в діловій сфері, можуть зірватися якісь домовленості. У деяких питаннях можна розраховувати на сторонню підтримку. Однак майте на увазі, що допомога буде надана не зовсім в тій формі, на яку ви сподівалися. Подбайте про здоров'я, намагайтеся не переохолоджуватися.

Читайте також: Подорожі та кар'єрне зростання: гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку від астролога Хаяла Алекперова

Гороскоп здоров'я на вересень для всіх знаків зодіаку від двічі переможця «Битви екстрасенсів» Хаяла Алекперова читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.