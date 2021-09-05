26.83 / 27.03 31.70 / 32.08
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

День осіннього рівнодення: як вплине «сила семи двійок» і що потрібно зробити до 22 вересня

15:56 5 вересня 2021
Рівнодення

Осіннє рівнодення, 22 вересня, — це «день сили», який, на відміну від найнебезпечнішого в році молодика, дає широкі можливості для звершень. У нинішньому році рівнодення настане 22 вересня 2021 о 22:20.

Так як дата рівнодення складається з семи двійок — це має особливе значення. До 22 вересня слід завершити такі давні справи, як ремонт, пошуки роботи, проекти.

Треба також позбутися від усього зайвого: мотлоху, шкідливих звичок, гнітючих думок. Рекомендується виконати давні обіцянки та спланувати справи на майбутнє.

У цей день не можна починати щось нове, сваритися та лаятися. Будь-який негатив може відлякати удачу та благополуччя. Рекомендується приготувати блюда та запросити друзів.

В нумерології цифра 2 — символ рівноваги. Вона наділяється особливими властивостями «пари».

Нагадаємо, в любовному гороскопі на вересень згадані три знака зодіаку, відносини яких знаходяться під загрозою, а також ті, кому зірки прихильні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

машуковський і Могилевська

«Будеш погано поводитися»: Машуковський виклав «компромат» на Могилевську

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.