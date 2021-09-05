День осіннього рівнодення: як вплине «сила семи двійок» і що потрібно зробити до 22 вересня

Осіннє рівнодення, 22 вересня, — це «день сили», який, на відміну від найнебезпечнішого в році молодика, дає широкі можливості для звершень. У нинішньому році рівнодення настане 22 вересня 2021 о 22:20.

Так як дата рівнодення складається з семи двійок — це має особливе значення. До 22 вересня слід завершити такі давні справи, як ремонт, пошуки роботи, проекти.

Треба також позбутися від усього зайвого: мотлоху, шкідливих звичок, гнітючих думок. Рекомендується виконати давні обіцянки та спланувати справи на майбутнє.

У цей день не можна починати щось нове, сваритися та лаятися. Будь-який негатив може відлякати удачу та благополуччя. Рекомендується приготувати блюда та запросити друзів.

В нумерології цифра 2 — символ рівноваги. Вона наділяється особливими властивостями «пари».

Нагадаємо, в любовному гороскопі на вересень згадані три знака зодіаку, відносини яких знаходяться під загрозою, а також ті, кому зірки прихильні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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