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Гороскоп

Унікальний новий Місяць 7 вересня: чого очікувати і що категорично не можна робити

12:10 5 вересня 2021
гороскоп

У першому місяці осені важливим днем з точки зору астрологів є 7 вересня — новий Місяць. У вересні це небесне явище пройде під зодіакальним сузір'ям Діви — знака приземленого і практичного. Таке протистояння між небесним і земним робить день унікальним.

Період нового Місяця починається в 0З.52 за київським часом. Але вплив нового положення світил на небі буде відчуватися до кінця дня 7 вересня. Астрологи попереджають про те, що у період нового Місяця не планують важливі справи — в цей день втілюють в життя вже узгоджені зміни.

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Астролог Марина Скаді вважає, що 7 вересня буде сприятливим днем, щоб покінчити з токсичними відносинами, порвати з людьми, «які тягнуть вниз», будь-яке розставання мине легко. Тим, хто в сварці, можна розраховувати на примирення.

Сприятливим новий Місяць буде для представників земної стихії — народжених під знаками Діви, Козерога і Тельця. А ось «повітряний» знак Близнюки і «вогненний» Стрілець будуть відчувати напругу.

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Астрологи кажуть, що 7 вересня не підходить для важкої фізичної роботи, тому що фаза «оновлення» Місяця зазвичай відчувається людиною як занепад сил, брак енергії. Таким чином, в цей день енергетичного спаду можна планувати розважальні поїздки, але не переїзди і переселення. Можна дещо змінити обстановку в будинку, але не затівати ремонт. Допустимі рутинні покупки, але не роздача грошей в борг і не великі витрати.

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Наступна важлива подія в поточному місяці — це повний Місяць 21 вересня.

Фото pixabay.com

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