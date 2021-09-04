Яким п'яти знакам зодіаку чекати складнощів і знесилення — гороскоп з 6 до 12 вересня

Другий тиждень вересня для багатьох буде непростим, але п'яти знакам зодіаку вже з понеділка доведеться долати несподівані труднощі, шукати вихід з незручних ситуацій. Всі ці заняття вимагатимуть чимало енергії, і до кінця тижня Тельці, Раки, Терези, Водолії, Риби будуть абсолютно знесиленими. Жіночий гороскоп призводить slovofraza.

Овнам зірки радить провести тиждень в безпечній домашньому оточенні поруч з коханою людиною. Турбота про сім'ю і близьких людей буде винагороджена.

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Тельців на тижні чекають суворі випробування. Події будуть розвиватися настільки непередбачувано, що краще і п'ятницю, 10 вересня, і суботу, 11-го, провести вдома, відновити сили, які будуть потрібні для нових звершень.

Близнюкам астрологи рекомендують подбати про себе, придумати і втілити в життя новий осінній образ. Знадобиться увага і коханій людині. Зірки попереджають, що в ідилічні відносини двох може увірватися хтось третій.

Раків чекає непростий тиждень, повний негараздів, з якими доведеться розбиратися або особисто, або за допомогою дуже близького кола довірених осіб. Тиждень несприятливий для побачень, краще провести час на самоті.

Для Левів період до 12 вересня буде вдалим, щоб досягти успіху на роботі, отримати підвищення, укласти вигідну угоду і влагодити фінансові питання. А ось романтику доведеться поставити на паузу.

Дівам астрологи радять відволіктися від поточних проблем і знайомитися з новими людьми. Одна з таких спонтанних зустрічей може перерости в прекрасні стосунки.

Терезам тиждень принесе знесилення, проблеми зі здоров'ям, нерадісний настрій. Складний період потрібно присвятити відпочинку, тим більше, що в гороскопі поки не простежується безвихідних ситуацій.

Скорпіонам важливо приділити увагу дому, очистити його від непотрібних речей. Зажадають уваги близькі люди. Зірки обіцяють успіх в кар'єрі і у сфері фінансів.

Стрільцям астролог радить налаштуватися на перемогу і діяти рішуче. Тоді тиждень пройде на енергетичному підйомі, жінки-Стрільці відчують себе привабливими.

Козерогам краще на наступному тижні не вирушати в поїздки і не планувати новосілля. Тиждень пройде спокійно і без інцидентів, якщо оточити себе вірними подругами.

Для Водоліїв зірки встали не кращим чином, а тому діяти потрібно не поспіхом, прислухатися до інтуїції, щоб уникнути складних ситуацій.

Рибам тиждень може принести занепад сил — на початку тижня і на вихідних. Тому зараз потрібно більше відпочивати, критично ставитися до чужих порад і більше довіряти внутрішньому голосу.

Фото pixabay.com

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