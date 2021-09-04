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Гороскоп

Яким п'яти знакам зодіаку чекати складнощів і знесилення — гороскоп з 6 до 12 вересня

17:03 4 вересня 2021
гороскоп

Другий тиждень вересня для багатьох буде непростим, але п'яти знакам зодіаку вже з понеділка доведеться долати несподівані труднощі, шукати вихід з незручних ситуацій. Всі ці заняття вимагатимуть чимало енергії, і до кінця тижня Тельці, Раки, Терези, Водолії, Риби будуть абсолютно знесиленими. Жіночий гороскоп призводить slovofraza.

Овнам зірки радить провести тиждень в безпечній домашньому оточенні поруч з коханою людиною. Турбота про сім'ю і близьких людей буде винагороджена.

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Тельців на тижні чекають суворі випробування. Події будуть розвиватися настільки непередбачувано, що краще і п'ятницю, 10 вересня, і суботу, 11-го, провести вдома, відновити сили, які будуть потрібні для нових звершень.

Близнюкам астрологи рекомендують подбати про себе, придумати і втілити в життя новий осінній образ. Знадобиться увага і коханій людині. Зірки попереджають, що в ідилічні відносини двох може увірватися хтось третій.

Раків чекає непростий тиждень, повний негараздів, з якими доведеться розбиратися або особисто, або за допомогою дуже близького кола довірених осіб. Тиждень несприятливий для побачень, краще провести час на самоті.

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Для Левів період до 12 вересня буде вдалим, щоб досягти успіху на роботі, отримати підвищення, укласти вигідну угоду і влагодити фінансові питання. А ось романтику доведеться поставити на паузу.

Дівам астрологи радять відволіктися від поточних проблем і знайомитися з новими людьми. Одна з таких спонтанних зустрічей може перерости в прекрасні стосунки.

Терезам тиждень принесе знесилення, проблеми зі здоров'ям, нерадісний настрій. Складний період потрібно присвятити відпочинку, тим більше, що в гороскопі поки не простежується безвихідних ситуацій.

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Скорпіонам важливо приділити увагу дому, очистити його від непотрібних речей. Зажадають уваги близькі люди. Зірки обіцяють успіх в кар'єрі і у сфері фінансів.

Стрільцям астролог радить налаштуватися на перемогу і діяти рішуче. Тоді тиждень пройде на енергетичному підйомі, жінки-Стрільці відчують себе привабливими.

Козерогам краще на наступному тижні не вирушати в поїздки і не планувати новосілля. Тиждень пройде спокійно і без інцидентів, якщо оточити себе вірними подругами.

Для Водоліїв зірки встали не кращим чином, а тому діяти потрібно не поспіхом, прислухатися до інтуїції, щоб уникнути складних ситуацій.

Рибам тиждень може принести занепад сил — на початку тижня і на вихідних. Тому зараз потрібно більше відпочивати, критично ставитися до чужих порад і більше довіряти внутрішньому голосу.

Фото pixabay.com

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