Яким п'яти знакам зодіаку чекати складнощів і знесилення — гороскоп з 6 до 12 вересня
Другий тиждень вересня для багатьох буде непростим, але п'яти знакам зодіаку вже з понеділка доведеться долати несподівані труднощі, шукати вихід з незручних ситуацій. Всі ці заняття вимагатимуть чимало енергії, і до кінця тижня Тельці, Раки, Терези, Водолії, Риби будуть абсолютно знесиленими. Жіночий гороскоп призводить slovofraza.
Овнам зірки радить провести тиждень в безпечній домашньому оточенні поруч з коханою людиною. Турбота про сім'ю і близьких людей буде винагороджена.
Читайте також: Любовний гороскоп на вересень від Хаяла Алекперова
Тельців на тижні чекають суворі випробування. Події будуть розвиватися настільки непередбачувано, що краще і п'ятницю, 10 вересня, і суботу, 11-го, провести вдома, відновити сили, які будуть потрібні для нових звершень.
Близнюкам астрологи рекомендують подбати про себе, придумати і втілити в життя новий осінній образ. Знадобиться увага і коханій людині. Зірки попереджають, що в ідилічні відносини двох може увірватися хтось третій.
Раків чекає непростий тиждень, повний негараздів, з якими доведеться розбиратися або особисто, або за допомогою дуже близького кола довірених осіб. Тиждень несприятливий для побачень, краще провести час на самоті.
Читайте також: Кому бігом до лікаря, а кому терміново сісти на дієту: гороскоп здоров'я на вересень від Хаяла Алекперова
Для Левів період до 12 вересня буде вдалим, щоб досягти успіху на роботі, отримати підвищення, укласти вигідну угоду і влагодити фінансові питання. А ось романтику доведеться поставити на паузу.
Дівам астрологи радять відволіктися від поточних проблем і знайомитися з новими людьми. Одна з таких спонтанних зустрічей може перерости в прекрасні стосунки.
Терезам тиждень принесе знесилення, проблеми зі здоров'ям, нерадісний настрій. Складний період потрібно присвятити відпочинку, тим більше, що в гороскопі поки не простежується безвихідних ситуацій.
Читайте також: Подорожі та кар'єрне зростання: гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку від астролога Хаяла Алекперова
Скорпіонам важливо приділити увагу дому, очистити його від непотрібних речей. Зажадають уваги близькі люди. Зірки обіцяють успіх в кар'єрі і у сфері фінансів.
Стрільцям астролог радить налаштуватися на перемогу і діяти рішуче. Тоді тиждень пройде на енергетичному підйомі, жінки-Стрільці відчують себе привабливими.
Козерогам краще на наступному тижні не вирушати в поїздки і не планувати новосілля. Тиждень пройде спокійно і без інцидентів, якщо оточити себе вірними подругами.
Для Водоліїв зірки встали не кращим чином, а тому діяти потрібно не поспіхом, прислухатися до інтуїції, щоб уникнути складних ситуацій.
Рибам тиждень може принести занепад сил — на початку тижня і на вихідних. Тому зараз потрібно більше відпочивати, критично ставитися до чужих порад і більше довіряти внутрішньому голосу.
Фото pixabay.com86
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter