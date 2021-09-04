26.84 / 27.03 31.71 / 32.08
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Які знаки зодіаку можуть розраховувати на удачу

7:14 4 вересня 2021
зодіак

День обіцяє бути сприятливим з усіх боків. Це вдалий час для поїздок та зустрічей. Буде можливість зробити щось корисне, а також набути цінного досвіду.

Овен сьогодні може отримати приємні новини чи цікаву пропозицію. Ваші бажання почнуть потихеньку збуватися. Це сприятливий період для романтичних побачень та вирішення сімейних питань.

У Близнюків очікується досить вдалий день. Зумієте без будь-яких зусиль реалізувати свої задуми. Особливого успіху вдасться досягти там, де потрібно буде проявити свої творчі здібності та фантазію. Події, що відбуваються допоможуть визначитися, в якому напрямку слід рухатися далі.

Читайте також: Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють бурхливий роман й спонтанні подарунки — гороскоп на вересень

Лева чекає багато роботи. Завдяки своїй наполегливості й цілеспрямованості ви зумієте досягти успіху у тих справах, які іншим виявляться не під силу. Добре будуть складатися поїздки, навіть якщо вони не були заплановані заздалегідь. В дорозі не виключено знайомство, яке може покласти початок дружнім або навіть романтичним стосункам.

Читайте також: Час приємних змін: що обіцяє китайський гороскоп знакам зодіаку на вересень 2021 року

Для Козорога нинішній день обіцяє бути легким й сприятливим у багатьох сферах життя. Натхнення, що відвідало вас, спонукає вас на нові цікаві проєкти. Не виключено поліпшення матеріального становища. В особистому житті можливі позитивні зміни. Вечір може порадувати приємними новинами або несподіваною зустріччю.

Нагадаємо, двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов склав повний загальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Актриса в ролі Меган в машині

Вмираюча Меган Маркл обурила користувачів мережі

Альбер і Шарлін

Князь Монако Альбер розповів правду про стосунки з дружиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.