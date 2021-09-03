Час приємних змін: що обіцяє китайський гороскоп знакам зодіаку на вересень 2021 року

Спеціаліст в області східних гороскопів Олена Єгорова вважає, що вересень 2021 року — час сюрпризів та приємних змін. На когось чекає надбавка до зарплати, когось покупка квартири, когось нові зустрічі, а хтось зможе побороти недугу й забуде про походи до лікаря.

Головне — зібратися з силами та мислити позитивно, пише сайт російського «5 каналу».

Людям, народженим в рік Щура, у вересні захочеться творити, здійснювати героїчні вчинки й бути першими скрізь та в усьому. Важливо скористатися моментом й рішуче змінити життя на краще.

Людей, що народилися в рік Бика чекають приємні сюрпризи, пов'язані із запрошеннями. Це прекрасний привід завести корисні знайомства. Не виключені новини щодо поповнення у родині.

Багатьох Тигрів очікують важливі поїздки й романтичні подорожі.

Народженим у рік Кролика у вересні буде допомагати інтуїція. Варто утриматися від імпульсивних та спонтанних вчинків. Не варто довіряти малознайомим людям.

У вересні Дракони будуть сповнені натхнення. Очікується колосальний приплив енергії, яку не можна розтрачувати даремно. Осінь подарує багато позитивних емоцій. Цілком можливо, що представники цього знака влаштуються на нову роботу.

Представникам року Змії захочеться отримати свободу й побути наодинці з собою. Важливо бути послідовними та організованими, щоб не допустити фатальних помилок. Не виключені проблеми в особистому житті.

Народженим у рік Коня людям не варто пасувати перед труднощами. У вересні очікуються приємні зміни. Можливі поїздки, початок важливого навчання, стажування.

Представникам року Кози найближчим часом не варто приймати важливі рішення. Необхідно все та всіх контролювати, але не лізти в чужі справи. Прибуток краще вкласти у нерухомість або авто. Важливо ретельно стежити за цінними речами.

Вересень 2021 року для представників року Мавпи — дуже прибутковий місяць. Завдяки інтуїції вдасться домогтися небувалих висот. І мова йде не тільки про кар'єру та матеріальні статки. Гарантовані удачі на особистому фронті. Можливо, деякі дізнаються про вагітність.

Людям, народженим в рік Півня, важливо берегти свій інформаційний простір. Можливі спроби зламати особисту пошту або викрасти документи з важливим вмістом.

Представники знаку Собаки у вересні будуть найщасливішими — можуть здійснитися заповітні мрії та збутися здавалося б, нездійснені бажання. Але не варто про це повідомляти — заздрісники можуть накликати біду. Велика ймовірність придбати солідне авто у цьому місяці.

Для людей, народжених в рік Кабана, вересень пролетить непомітно — так багато насичених подій попереду. Ймовірна можливість вийти на новий рівень життя. Підросте і зарплата.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Хаял Алекперов склав любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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