Початок п'ятниці, 3 вересня, як весь місяць, може видатися досить неспокійним для деяких знаків зодіку. Щось може піти не так, як планувалося, нелегко буде впоратися зі звичними справами. Ближче до обіду посилиться вплив позитивних тенденцій, що дозволить надолужити згаяне, виправити допущені помилки. Буде можливість навчитися чомусь новому та корисному.

Завзятість і наполегливість допоможуть Леву досягти важливих цілей. Успішними виявляться угоди та переговори. Ймовірне поліпшення фінансового становища. Це прекрасний період для романтичних побачень, відвертих зізнань у коханні.

У Терезів очікується дуже плідний день, який обіцяє значний прогрес на службі. Зумієте впоратися з багатьма справами, домогтися успіху там, де іншим це виявилося не під силу. Ймовірний початок плідної співпраці, яка може тривати не один рік.

Скорпіон зможе досягти значних успіхів на професійному та фінансовому терені. Намагайтеся тільки розраховувати на власні сили та інтуїцію, не слухайте нічиїх порад. Не виключений вдалий збіг, який допоможе впоратися з давньою проблемою.

Водолій може розраховувати на підтримку зірок у багатьох сферах життя. Перед вами відкриються нові перспективи. Вдасться знайти гідне застосування своїм знанням та вмінням. Може надійти несподівана пропозиція про зміну місця роботи. В особистому житті можливі позитивні зміни.

Нагадаємо, відомий астролог склав для «ФАКТІВ» гороскоп здоров'я на вересень 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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