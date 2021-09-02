Кому бігом до лікаря, а кому терміново сісти на дієту: гороскоп здоров'я на вересень від Хаяла Алекперова

Відомий астролог, двічі переможець і постійний суддя проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов ексклюзивно для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на вересень 2021 року. (Загальний гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова читайте тут.)

Овен

На початку місяця Овнам варто як слід подбати про свій режим дня. Намагайтеся добре висипатися та частіше влаштовувати невеликі перерви, коли можна відпочити від турбот і розслабитися. Інакше організм може здивувати вас неприємним сюрпризом, на кшталт нервового виснаження.

Телець

Вересень для Тельців — вдалий час, щоб взятися за ті питання здоров'я, які вони подовгу відкладали. Наприклад, записатися на обстеження до лікаря або пройти необхідні процедури. Зараз у вас на це вистачить і сил, і часу. Не пропустіть таку можливість.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам уважніше стежити за своїм раціоном. Зараз ваша травна система буде вкрай вразливою. А тому від сміливих гастрономічних експериментів і шкідливої їжі краще відмовитися.

Рак

У цей період Раки відчують приплив сил і енергії. Але як би не хотілося взятися одразу за всі справи, намагайтеся чітко планувати час. Недосипання й сильні навантаження можуть стати причиною проблем з ендокринною системою.

Лев

Не варто нехтувати сигналами, які посилає вам ваш організм. Пропустивши ці «перші дзвіночки», можете помітно посилити недугу. А тому не варто відкладати візит до лікаря вже за перших симптомів захворювання.

Діва

У цей період Дівам слід звернути особливу увагу на свою серцево-судинну систему. Переживання через роботу, якого вам у вересні вкрай складно буде уникнути, може стати причиною стрибків тиску. Порада зірок — берегти себе та простіше ставитися до цих подій.

Терези

Розташування небесних тіл може підштовхувати Терезів до надмірної легковажності. І щодо ставлення до свого здоров'я це може мати неприємні наслідки. А тому краще не ризикувати собою — намагайтеся уникати екстриму та надмірних фізичних навантажень. Оскільки є велика ймовірність отримати травму.

Скорпіон

Вересень для Скорпіонів — сприятливий час, щоб позбутися шкідливих звичок або перейти на правильне харчування. Ваша сила волі зараз буде на максимумі. А тому привчити себе до нових правил буде легко.

Стрілець

Початок місяця для Стрільців — вдала можливість, аби оголосити війну хронічним захворюванням. У вас є всі шанси здобути перемогу над недугою. Головне, взятися за своє здоров'я вже в перших числах вересня.

Козеріг

Зірки радять Козерогам бути обережнішими в побуті та «повільнішими» навіть тоді, коли поспішаєте. Надмірний поспіх і неуважність можуть стати причиною прикрої травми.

Водолій

У цей період Водолії можуть зіткнутися з головним болем як в прямому, так і в переносному сенсі слова. І, швидше за все, це буде взаємопов'язано. Порада зірок — не зациклюватися на власних невдачах і частіше себе хвалити. Інакше самокритика й нав'язливі думки можуть стати причиною мігрені.

Риби

У вересні зірки радять Рибам менше нервувати та не брати так близько до серця проблеми й негаразди. Всі вищезгадані ситуації дуже швидко вирівняються, а ось проблеми з нервовою системою можуть залишитися з вами надовго.

Фото Pixabay

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