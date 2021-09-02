Якщо Водолії, Раки і Стрільці можуть у вересні зіткнуться з серйозними перешкодами, то у Овнів, Тельців та Левів з'являться хороші шанси вирішити всі свої проблеми, а також поправити матеріальний стан.

Так, в ексклюзивному загальному гороскопі на вересень, який склав для «ФАКТІВ» двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов, Овнам обіцяна удача у вирішенні фінансових питань.

Представникам цього знака зодіаку слід подумати про серйозні покупки та капіталовкладення. А наприкінці місяця варто звернути увагу на здоров'я — є велика ймовірність загострення хронічних хвороб.

Тельців початок вересня порадує позитивними змінами у кар'єрі. Є велика ймовірність досягти тих висот, яких вони так довго прагнули. На особистому фронті у представників цього знака зодіаку пануватиме гармонія. Також у перший місяць осені у них з'явиться шанс залагодити давні суперечки і розбіжності.

Левам вересень подарує прилив сил і енергії — цим варто скористатися. Це гарний час для починань. А середина місяця буде вдалим періодом для вирішення побутових проблем та бюрократичних питань. Умови для цього будуть найсприятливішими.

Повний загальний гороскоп від Хаяла Алекперова для всіх знаків зодіаку на вересень читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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