Новий місяць, який щойно розпочався, виявиться невдалим для трьох знаків зодіаку, але при цьому ще трьом принесе приємні сюрпризи. Це будуть і нові романтичні відносини, і вигідні ділові проекти. Є шанс отримати бажаний подарунок. Такий прогноз дав відомий астролог, суддя проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов.

Для Тельців вдалим буде початок місяця. Кар'єра піде в гору, з'явиться можливість проявити себе на більш високому рівні. У міжособистісних стосунках буде шанс почати все заново: забути старі образи і покласти край суперечкам. Вересень стане сприятливим місяцем для сімейних Тельців.

Одиноким Ракам вересень принесе романтичні знайомства, які з великою ймовірністю переростуть у тривалі стосунки. При цьому Ракам, плануючи свої дії, варто фільтрувати інформацію, що надходить, щоб не бути обдуреним.

Для Дів приємним періодом стане кінець вересня. Зірки обіцяють здійснення бажань і подарунок, про який довго мріялося. Початок осені може здатися складним, але потім все обернеться якнайкраще.

Нагадаємо, раніше був опублікований повний гороскоп на вересень від Хаяла Алекперова для всіх знаків зодіаку. Також вашій увазі жіночий гороскоп на перший тиждень вересня.

Фото pixabay.com

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