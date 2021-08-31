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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку слід уникати ризику: гороскоп на 31 серпня

9:17 31 серпня 2021
гороскоп

Щоб домогтися успіху в цей день, слід діяти без поспіху і з обережністю ставитися до привабливих пропозицій, особливо від малознайомих людей. Намагайтеся не поширюватися про свої матеріальні блага та плани.

Тельцю зірки радять цього дня стримати свій запал і не квапити події. Сьогодні не варто ні з ким бути відвертими, ділитися своїми ідеями та планами. Не давайте приводів для пліток, бережіть свою репутацію. Це також невідповідний час для відвідування державних інстанцій — можуть виникнути проблеми з оформленням документів.

Льву слід з усією відповідальністю підійти до справ, за які будете братися: сьогодні великий ризик допустити серйозну помилку, виправити яку виявиться практично неможливо. Це стосується як ділової, так і особистої сфер життя. Не виключені фінансові втрати. Проявіть обережність і уважність при здійсненні грошових операцій.

Професійні позиції Терезів в цей день можуть виявитися дуже неміцними. Велика ймовірність того, що ви можете потрапити в сіті, розставлені заздрісниками і недоброзичливцями. Дійте обдумано, не поспішайте з висновками та ретельно перевіряйте інформацію, що надходить.

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