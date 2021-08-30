В емоційному плані день 30 серпня виявиться не з легких. У стосунках з оточуючими сьогодні слід бути терпимими і тактовними. Постарайтеся підбирати правильні слова, щоб не загострювати ситуацію. На діловому терені все буде складатися набагато краще. Особливо вдалим буде цей день для представників творчих професій.

Відмінний день очікується у Близнюків. Це вдалий час для обговорення важливих питань, проведення переговорів. Зараз ви здатні багатьох зацікавити своїми проектами, для вас не складе ніяких труднощів знайти собі помічників і союзників. Можна сьогодні відправлятися у магазини — вдасться зробити дуже вигідні покупки.

У Лева можуть з'явитися нові ідеї та плани стосовно роботи, які можна сміливо виносити на обговорення колег і керівництва. Буде шанс зміцнити давні ділові зв'язки, налагодити нові контакти. Випаде також можливість збільшити свої доходи.

Діві сьогодні легко будуть даватися завдання будь-якої складності. Для вирішення робочих питань найбільш сприятливою виявиться перша половина дня. Надійде ділова пропозиція, яка може відкрити перед вами нові перспективи.

Скорпіону не все може даватися легко, але остаточним результатом своєї праці ви залишитеся задоволені. Зірки обіцяють успіхи творчим особистостям, а також тим, чия діяльність пов'язана з комерцією. Намагайтеся тільки все тримати під контролем, нікому не передавайте свої повноваження.

Нагадаємо, що новий тиждень обіцяє фінансові проблеми трьом знакам зодіаку, а ще чотирьом — несподівані зміни в житті.

Фото pixabay.com

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