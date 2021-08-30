Які три знаки зодіаку ризикують залишитися без грошей: гороскоп на тиждень з 30 серпня до 5 вересня

Тиждень з 30 серпня по 5 вересня обіцяє принести доленосні зміни, а ось три знаки зодіаку — Овни, Тельці, Діви — ризикують своїм фінансовим становищем. Варто прислухатися до порад зірок, щоб у вересні не залишитися без грошей, повідомляє slovofraza.

Частини доходів можуть позбутися Овни. Причини цього можуть бути різні, і якщо йдеться не про масштабні зміни, а лише про недостатню мотивацію для фінансового успіху, то у Овнів все скоро зміниться на краще.

Тельців чекають проблеми з грошима, оскільки тиждень принесе незаплановані витрати. Зірки радять: навіть якщо сума виявиться малопідйомною, все одно не брати кредити і не позичати кошти.

А ось Близнюків, навпаки, на стику осені і літа чекає період вдалий як для просування по роботі, так і в фінансовому плані. Астрологи кажуть, що в найбільшому виграші опиняться самотні Близнюки.

У Рака настає сприятливий час для бізнесу, пошуку нової роботи і отримання нових джерел доходу. Ось тільки доведеться погасити в собі мецената і тимчасово відмовити у фінансовій допомозі тим, хто звик на неї розраховувати.

Лев протягом нового тижня буде багато обговорювати фінансові питання, влагоджувати спірні моменти з клієнтами. Зірки радять пам'ятати не тільки про кар'єру, а і про здоров'я і поберегти сили.

У Діви настає період непередбачуваності, а тому можливі проблеми з грошима. Доведеться суттєво витратитися, є ризик залишитися без подушки безпеки, а через проблеми на службі — ще й без звичного основного доходу.

Терезам астролог радить зменшити запал і не витрачати гроші без потреби. Також важливо не розкривати нікому свої фінансові плани, і тоді удача не відвернеться.

Скорпіонам гороскоп обіцяє підвищення доходу, наближення до того рівня, за яким починається багатство. Зірки радять восени поміняти своє ставлення до грошей, і тоді успіх прийде швидше.

Для Стрільців наступає час, коли важливо знайти віддушину в щоденній рутині, наприклад, нове хобі. Трохи переключившись і змінивши кут зору, вдасться уникнути вигоряння на роботі і пов'язаних з цим фінансових проблем.

Козерогам зірки рекомендують відмовитися від поспіху, згадати, що всіх грошей не заробити і те, що фінансовий успіх — часто результат не рідкісної удачі, а щоденної копіткої роботи.

Водолій входить в період підвищеної працездатності. Якщо використовувати такий настрій в повній мірі і діяти рішуче, фінансовий успіх не за горами.

Рибам на тижні доведеться потрудитися, оскільки це період, коли гроші просто самі йдуть до рук. Щоб не ризикувати успіхом, важливо ще й зберігати інтригу, не розповідати свої плани і не чекати похвали, а просто виконувати свою роботу.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, яких чекає незвично складна осінь, а також вирахували знаки, схильні привносити проблеми у стосунки.

Фото pixabay.com

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