Яким чотирьом знакам зодіаку чекати несподіваних змін: гороскоп на тиждень з 30 серпня до 5 вересня

Гороскоп за картами Таро говорить, що новий тиждень c 30 серпня по 5 вересня принесе зміни в життя чотирьох знаків зодіаку. Осінь, як кажуть астрологи, обіцяє бути складною, зміни не обов'язково будуть приємними, і до них необхідно ретельно підготуватися, повідомляє slovofraza.

Для Тельців розклад по картах Таро говорить про можливість самому круто повернути життя, зробивши на наступному тижні правильний вибір. Остаточно відмовившись від вже не актуальних планів, Тельці зможуть почати новий життєвий етап. Головне: не упустити момент, і коли він випаде, то діяти рішуче, без коливань.

Для Лева новий сезон обіцяє щасливі зміни. Необхідно прислухатися до своїх реальних бажань, можливо, навіть побути кілька днів на самоті, щоб скласти чіткий план дій. У розкладі карт Таро для Левів є знаки, що радять не поспішати і довіряти інтуїції.

У Скорпіона зміни вже на порозі. Правильне рішення знайдеться за допомогою внутрішнього підказника. Події будуть розвиватися стрімко, іноді єдиною правильною стратегією буде вичікувати, спостерігати і вникати в те, що відбувається.

Для Стрільців теж прийшов час неминучих змін — не обов'язково приємних і не обов'язково керованих. Стрільцям варто довіритися долі, не допускати необачних кроків, щоб не оступитися.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали три найбільш нещасливих знаки зодіаку, а також склали пари знаків зодіаку, яким не уникнути ворожнечі один з одним.

Фото pixabay.com

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