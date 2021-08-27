П'ятниця, 27 серпня, як стверджують астрологи, буде неоднозначною. Як, власне, й попередній день, що був непростим. Сьогодні щось може піти не так, як ви очікували. Але все ж завдяки впливу позитивних тенденцій вдасться досягти хороших результатів. Головне — правильно розставити пріоритети і частіше прислухатися до свого внутрішнього голосу.

На Овна чекає відмінний день, коли багато що добре вдається. Вдасться домогтися значних успіхів, не докладаючи для цього особливих зусиль. Поїздки обіцяють скластися вдало і подарують масу приємних вражень. Порадують новини від родичів. Ймовірно знайомство, яке отримає романтичне продовження.

Ваги зуміють здійснити задумане, незважаючи на перешкоди, що виникнуть. Це вдалий час для вирішення фінансових питань. Там, де справа стосується майна і грошей, ви будете діяти безпомилково. Вірогідні вигідні угоди. Не виключено отримання цікавої ділової пропозиції, що обіцяє непоганий прибуток.

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Скорпіону сьогодні сприятимуть зірки. Не варто втрачати такі можливості, слід їх використовувати повною мірою для вирішення важливих справ. Вдалими будуть будь-які починання. У складних питаннях можна розраховувати на допомогу впливових осіб. Випаде шанс помиритися з тими, з ким давно перебували у сварці. Не виключено також відновлення давніх романтичних взаємин.

Рибам важливо в цей день прислухатися до інтуїції — її підказки виявляться своєчасними і правильними. З'являються чудові ідеї, які варто спробувати втілити в життя. Вірогідні грошові надходження. Це відмінний час для тих, хто вирішив розширити свій кругозір. На романтичному фронті зірки обіцяють приємні сюрпризи.

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Фото з Pixabay.

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