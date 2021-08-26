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Гороскоп

Зурочення не винне: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким не щастить по життю

12:35 26 серпня 2021
чоловік

Якщо деякі люди досить легко йдуть по життю й проблеми вирішуються самі собою, то іншим доводиться постійно долати труднощі, наполегливо домагатися мети, витрачаючи іноді невиправданого багато зусиль. У цьому вони звинувачують зовнішні чинники — рух планет, магнітні бурі, затемнення і навіть вроки.

Астрологи «ЕГ» також вважають, що на удачу людини може істотно впливати сузір'я, під яким вона народилася. Вони склали топ-3 самих невдачливих представників серед знаків зодіаку.

Терези з юних років стикаються з частими проявами невдачі. Але завдяки цьому вони вчаться досягати всього своїми силами, а не покладатися на випадок.

Представники Раків теж не дуже вірять в таке поняття, як удача, у своєму житті. І навіть якщо їм раптово пощастить у чомусь, то це викличе у Раків швидше побоювання, ніж радість. В особистому житті представникам цього знаку також рідко щастить. Щоб знайти свою людину, Ракам потрібно пройти через низку побачень, часто невдалих.

Козероги напевно, найменш невдачливі з даного топ-3. Тому у тому числі, вони такі працьовиті. Люди, народжені під цим сузір'ям, знають, що розраховувати можуть тільки на свої сили.

Раніше астрологи назвали знаки зодіаку, представники яких націлені на серйозні відносини з протилежною статтю.

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