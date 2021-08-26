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Гороскоп

Яким знакам зодіаку слід бути обачними: гороскоп на 26 серпня

9:16 26 серпня 2021
гороскоп

Непростий день. Непередбачені обставини можуть кардинально змінити плани, частіше, ніж зазвичай, будуть виникати сварки й конфлікти. Важким виявиться прийняття рішень. Намагайтеся не давати волю своїм почуттям, дійте без поспіху. Сьогодні слід проявити обережність під час роботи з гострими та ріжучими предметами.

Для Овна важливо буде не втрачати оптимізму й віри у свої сили, тоді все намічене на цей день вдасться здійснити. Життєвий потенціал може бути не на висоті, тому варто уникати перевантажень. Слідкуйте за своїм гаманцем, не довіряйте малознайомим людям — сьогодні великий ризик попастися на гачок до аферистів.

У Діви багато що може йти не за наміченим графіком. Доведеться, швидше за все, на ходу міняти свої плани й переглядати пріоритети. Щоб уникнути прикрих помилок, намагайтеся спокійно оцінювати обстановку та не поспішайте з висновками. Приділіть особливу увагу дітям — зараз вони дуже потребують вашої підтримки й розуміння.

Скорпіону доведеться подолати чимало труднощів у цей день. Але завдяки своєму досвіду та знанням вдасться обійти підводні камені і досягти потрібних результатів. Слід тільки все тримати під контролем і не нехтувати дрібницями. Можуть виникнути розбіжності як з колегами, так і з близькими людьми. Намагайтеся тримати себе в руках, шукайте способи, щоб згладити гострі кути.

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