Повний місяць у Водолії: 22 серпня Уран і Юпітер кардинально змінять життя 7 знаків зодіаку

22 серпня астрологи обіцяють неабиякий день, оскільки на цей період припадає не просто повний місяць, а перебування Місяця в сузір'ї Водолія. Крім протистояння Місяця і Сонця, проявиться вплив Урана, який прийнято пов'язувати з оновленням і рухом вперед, і Юпітера, який символізує благодійність. Як повідомляє ТСН, астролог Марина Скаді передрікає сприятливий день для людей с тими якостями, які пов'язують з Водолієм — альтруїзму і прагнення до об'єднання.

Для Водоліїв перебування Місяця в їх знаку зодіаку буде важливим періодом в житті. З'являться корисні контакти, будуть підведені підсумки зробленого і сили для нових звершень.

У Риб багато часу віднімуть домашні справи і улагодження проблем близьких. Не виключено, що через помилкове рішення Риби також будуть потребувати допомоги.

Овнам в повний місяць 22 серпня випаде шанс на позитивні зміни. Зірки дадуть можливості для духовного зростання, зміцнення здоров'я, загального вдосконалення і нових контактів.

Тельці під час повного місяця можуть відчути нездужання через те, що буде вимагати виходу нерозтрачена енергія. Потрібно знайти собі активні заняття до кінця дня, і така самовіддача не залишиться без винагороди.

Близнюкам випаде щасливий шанс знайти свою точку росту, повернути життя в бажаному напрямку, знайти рішення давніх проблем.

У Раків після повного місяця зміниться життєвий уклад — буде багато важливих зустрічей, сформується нове коло спілкування, з'являться передумови для нової роботи.

Левам повний місяць принесе, з одного боку, сильне емоційне навантаження і внутрішнє напруження. З іншого боку, це буде гарний час проявити себе, і зірки радять не втрачати можливість.

Дівам вдалий період обіцяє не саме повний місяць, а наступний день після нього і ще два тижні по тому. Це час, коли буде панувати гармонія в душі, а активність і життєва енергія будуть зростати до свого піку. В таких умовах можна досягти неперевершених результатів.

У Терезів повний місяць знаменуватиметься душевним підйомом і романтичним настроєм. Гарний час, щоб зустріти нового партнера для міцних гармонійних стосунків.

Скорпіона чекає період, який краще перечекати, зачаївшись. Не приймаючи доленосних рішень в найближчі два тижні, можна буде уникнути катастрофічних помилок.

Стрільців чекає успіх у всіх справах: популярність в своєму колі, кар'єрні перспективи, фінансовий успіх.

Козерогам зірки обіцяють час душевного комфорту, нові романтичні історії, сміливі плани, які в наступному місяці вдасться втілити в життя.

Нагадаємо, астрологи склали топ-3 найкращих чоловіків за знаком зодіаку, а також визначили пари, які абсолютно не підходять один одному.

Фото pixabay.com

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