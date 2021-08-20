Сьогодні цим трьом знакам зодіаку слід подбати про себе: гороскоп на 21 серпня

Очікується непоганий, але досить неспокійний день, коли важко буде зібратися з думками. Доведеться докласти чимало зусиль, аби домогтися поставленої мети, але терпіння й завзятість приведуть вас до перемоги. Головне — уникати поспіху та необдуманих кроків. У цей день слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

Близнюкам важливі та складні справи не слід відкладати на потім. Найсприятливішим часом для їх розв`язання буде перша половина дня. Пізніше слід бути уважнішими та обачнішими, оскільки велика ймовірність припуститися помилки або щось втратити. Щоб не допустити загострення хронічних захворювань, потрібно зараз подбати про їх профілактику.

У Скорпіона через нестабільний емоційний фон ймовірне загострення стосунків з людьми, які їх оточують. Намагайтеся все ж тримати себе в руках, проявляйте дипломатію і такт — це вбереже вас від розриву відносин з важливими для вас людьми. Уникайте поспішних рішень. Приділіть пильну увагу серцево-судинній системі, контролюйте свій артеріальний тиск.

Рибам день обіцяє багато хорошого. Але через понаднормову працю та стреси сьогодні ви можете відчути серйозне нездужання. Слід негайно вжити всіх заходів для того, щоб привести себе в нормальний стан. По можливості влаштуйте собі повноцінний відпочинок. Якщо не виходить це зробити, то хоча б обмежте контакти й навантаження.

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