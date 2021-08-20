На які чотири знаки зодіаку чекають успіхи у кар'єрі та фінансах — гороскоп на 20 серпня

20 серпня — відмінний і плідний день, який надасть непогані можливості. Багатьом вдасться домогтися успіхів у справах, вирішити хвилюючі питання. Можуть увінчатися успіхом пошуки нової роботи. Якщо напередодні зірки обіцяли успіх у справах Овну, Леву та Водолію, то сьогодні відмінні шанси у чотирьох знаків зодіаку.

У Тельця нинішній день навряд чи обійдеться без труднощів на службі, але завдяки винахідливості, комунікабельності і чітким діям їх вдасться досить швидко подолати. Інтуїція допоможе при ухваленні важливих рішень. Вечір може принести хороші новини.

Близнюків чекає успіх у багатьох сферах життя, особливо там, де треба проявити розумові здібності та комерційні навички. Ймовірно поліпшення фінансового стану. Вдалим виявиться відвідування різних інстанцій, рішення майнових або спірних питань. На службовому терені не виключені зміни на краще.

Діві багато буде даватися легко і без проблем. На професійній ниві ви відмінно впораєтеся з найскладнішими завданнями, зумієте підвищити свій авторитет серед колег. Успіхом обіцяє увінчатися і зустріч з потенційними роботодавцями. Вдалими також виявляться комерційні угоди та пошук нових ділових партнерів.

Стрільцю зірки обіцяють успіхи у різних починаннях. Багато з ваших ідей та думкок будуть схвалені й підтримані оточуючими. Це сприятливий період для поліпшення матеріального добробуту. Можна оформляти депозити або вкладати гроші у перспективні проекти.

Раніше двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов розповів, на які чотири знака зодіаку у серпні чекає кар'єрний ріст.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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