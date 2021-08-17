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Гороскоп

Сьогодні трьом знакам зодіаку слід проявити пильність і обережність: гороскоп на 17 серпня

9:26 17 серпня 2021
гороскоп

Нинішній день для багатьох може видатися досить складним, а для декого виявиться справжньою перевіркою на міцність. Особливо для тих, хто звик сподіватися на інших і хто ще не готовий самостійно приймати важливі рішення і долати труднощі. Постарайтеся гідно пройти випробування. Не нервуйте, уникайте суєти, ретельно продумуйте свої дії.

У Тельця буде шанс проявити свої лідерські якості, об'єднати навколо себе однодумців. Однак, якщо хочете досягти успіху, намагайтеся реально оцінювати те, що відбувається, будьте особливо уважні до дрібниць і тримайте все під своїм контролем. Сьогодні бажано уникати угод, пов'язаних з нерухомістю, тому що великий ризик стинутися з шахраями.

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Раку слід спокійно реагувати на події, що відбуваються навколо. Будьте розсудливі, не поспішайте здійснювати якісь кардинальні кроки, щоб згодом не шкодувати про скоєне. Особливо це стосується службових справ. Приділіть пильну увагу своєму здоров'ю. Не затягуйте з візитом до лікаря, якщо щось вас турбує.

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В Козерога буде чимало справ і турбот. Не все може вдаватися відразу, проте не варто через це сильно панікувати. Постарайтеся спокійно обдумати свої дії та правильно розставити пріоритети, тоді успіх не змусить себе довго чекати. Не варто сьогодні нікому вірити на слово, ретельно перевіряйте будь-яку інформацію. Не виключено, що дехто вирішив вам серйозно «насолити» і почав за вашою спиною свою гру.

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку від знаменитого астролога та двічі переможця «Битви екстрасенсів» Хаяла Алекперова читайте тут.

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