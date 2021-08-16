Які чотири знаки зодіаку сьогодні можуть розраховувати на успіх — гороскоп на 16 серпня

Початок поточного тижня, який гарантує 5 знакам зодіаку успіх у справах та коханні, може видатися досить складним. 16 серпня частіше можуть виникати розбіжності та сварки, щось може піти не так, як гадалося. Варто бути терплячими та стриманішим у своїх висловлюваннях, намагатися нікуди не спізнюватися. Не потрібно приділяти занадто великої уваги не значущим дрібницях. Після обіду посилиться вплив позитивних тенденцій. Цей період виявиться сприятливим для зустрічей, оформлення різних паперів, вирішення фінансових питань.

Овну нинішній день принесе визначеність, якої останнім часом не вистачало. Нарешті вдасться отримати відповідь на важливе питання і визначитися з подальшим напрямком та планами. Зірки обіцяють успіх на професійній ниві та у творчій діяльності. Порадує спілкування з давніми знайомими. Утримайтеся від спонтанних придбань, вони навряд чи виявляться вдалими.

Легкий і приємний день очікує на Рака. Вдасться швидко домогтися поставленої мети, легко подолавши перешкоди на своєму шляху. Вірогідні несподівані, але дуже привабливі пропозиції. Не поспішайте відмовлятися, щоб згодом не шкодувати про втрачену можливість. Це вдалий час для візиту до стоматолога, відвідування салону краси. Нове знайомство може мати романтичне продовження.

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У Діви з'явиться можливість вирішити якісь давні проблеми, відновити нормальні стосунки з тими, з ким останнім часом не все було гаразд. Можна розраховувати на відмінні результати при проведенні важливих зустрічей і ділових перемовин — ви зумієте справити потрібне враження на своїх співрозмовників. Це сприятливий період для укладення угод, підписання договорів про довгострокове співробітництво. Можна робити покупки і відправлятися у подорож.

На Водолія чекає позитивний і плідний день, який обіцяє багато цікавого. На службі не мають виникати проблеми з вирішенням поставлених завдань. У особистому житті також все складатиметься найкращим чином. Можна приступати до різних починань, вирішувати питання у державних інстанціях. Випаде шанс поліпшити своє фінансове становище.

Загальний гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку, який склав двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ», читайте на нашому сайті.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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