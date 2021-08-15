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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку пощастить в цей день — гороскоп на 15 серпня

10:39 15 серпня 2021
гороскоп

Цей день, 15 серпня, буде не таким вже й поганим. Особливо вдало він складеться для тих, хто буде зайнятий якоюсь корисною справою, хто має намір освоювати щось нове і не боїться ставити перед собою складні завдання. Це гарний період для вирішення побутових питань, переїзду на нове місце проживання, а також для великих придбань.

Сприятливий і плідний день чекає Близнюків. Багато що буде добре вдаватися. Не бійтеся братися за щось незвичайне і складне — у вас достатньо сил і знань, щоб впоратися з такими завданнями. Зустрічі або поїздки бажано запланувати на першу половину дня, а вечір присвятіть повноцінному відпочинку.

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Терезам сьогодні під силу виявиться будь-яка робота. За що б ви не взялися, все йтиме на лад у ваших руках. Несподівано можуть з'явитися нові завдання, вирішення яких буде важкою, але вельми захоплюючою справою. Не виключено, що події нинішнього дня не тільки допоможуть по-новому поглянути на деякі очевидні речі, а й приведуть до позитивних змін у вашому житті.

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Цікавий і насичений день зірки обіцяють Стрільцю. Сьогодні ви зможете зробити багато доброго не тільки для себе, але і для інших, за що вам будуть безмірно вдячні. Завдяки вдалому збігу обставин зумієте досягти успіху там, де інші б не впоралися. Нові знайомства виявляться дуже корисними. Не виключено надходження привабливих пропозицій, а також грошей з несподіваних джерел.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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