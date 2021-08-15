Яким 5 знакам зодіаку зірки гарантують успіх у справах і коханні — жіночий гороскоп на тиждень

Середина серпня буде вдалою для представниць п'яти знаків зодіаку. Новий тиждень принесе гарний настрій, додасть в життя романтики, а всі розпочаті справи увінчаються успіхом. Це окрім того, що серпень — хороший місяць для кар'єри. Про це говорить жіночий гороскоп від slovofraza на тиждень з 16 по 22 серпня.

Жінки Тельці зможуть привабити в життя кохання, якщо згадають про магію червоного кольору. Зірки обіцяють, що для бізнес-леді успішними будуть і нові справи, і старі проекти, хоча над другими доведеться постаратися і, можливо, навіть змінити режим дня.

Близнюкам новий тиждень принесе початок або зміцнення романтичних відносин. Сімейні Близнюки зможуть знову відчути, як це бути коханою і бажаною.

Для жінок, народжених під знаком Лева, новий тиждень принесе приємні знайомства. Жіноча енергія допоможе причарувати співрозмовника. Середина серпня буде піком працездатності, тому Левицям важливо не упустити шанс.

Терезам зірки обіцяють приплив фінансів і матеріальний добробут, але для цього доведеться діяти швидко, впевнено і не випускати з уваги деталі.

Для Стрільців тиждень завершиться романтичним побаченням, а в цілому період дуже сприятливий, щоб відкрити в собі нові таланти і несподівані сторони. Надалі вони допоможуть і в бізнесі, і в стосунках з близькими.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали персональних ворогів кожного знака зодіаку. А Хаял Алекперов попередив, кому в серпні чекати випробувань на міцність сімейного життя.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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