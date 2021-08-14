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Гороскоп

Чотири знака зодіаку, яким варто на Маковея поберегти нерви — гороскоп на 14 серпня

12:21 14 серпня 2021
Знаки зодіаку

У свято Маковія, яке відзначається в суботу 14 серпня, після неспокійної п'ятниці можуть знову виникнути суперечки та конфлікти. Про це повідомляє «1001 Гороскоп».

У цей день зайва прямота може привести до сварки з близькими.

Близнюкам необхідно стримуватися, щоб не висловитися на адресу оточуючих. Але обставини можуть провокувати зробити це.

Якщо останнім часом Рак міг виступати посередником у суперечках, то в цей день йому краще самоусунутися. Причому він сам може спровокувати конфлікт.

Стрілець буде схильний дратуватися через будь-яку дрібницю. Зірки радять йому розслабитися та проявити гнучкість.

Щоб день пройшов без ексцесів, Козерогу теж необхідно проявляти гнучкість. Але він здатний знайти кривдників навіть там, де їх немає. Тому Козерогу краще не нервувати, а запастися терпінням.

Нагадаємо, астролог назвав чотири знака, яким зірки обіцяють кар'єрне зростання в серпні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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