Як і вівторок, 10 серпня, середу, 11 серпня, не можна буде назвати простим і спокійним днем. Не виключені якісь непередбачені ситуації, через які можуть не тільки змінитися плани, а й статися кардинальні зміни у житті. Зірки радять сьогодні багато у чому довіряти своїй інтуїції та не приймати поспішних рішень.

Овну потрібно уважно стежити за тим, що відбувається, а також прислухатися до всього сказаного, щоб не пропустити чогось дуже важливого. Уникайте поспіху у грошових питаннях, ретельно все перевіряйте і прораховують. Намагайтеся не засмучуватися через дрібниці і не приймайте близько до серця критику, яка може прозвучати на вашу адресу.

Тельцю сьогодні будуть важко даватися багато справ. Це може бути пов'язаним з нестійким психоемоційним станом. Проявляйте стриманість у спілкуванні, не вимагайте від оточуючих занадто багато. За можливості, відкладіть всі важливі справи. Ретельно контролюйте свої витрати, не зв'язуйтеся з кредитами.

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Для Лева у цей день будь-який вчинок може мати серйозні наслідки, тому не варто йти на поводу у своїх емоцій. Уникайте ризику в усьому, дійте перевіреними методами. Тримайте язика за зубами, не діліться ні з ким своїм потаємним — не забувайте про те, що вас можуть оточувати недруги та заздрісники.

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Стрільцю сьогодні варто запастися терпінням і діяти не поспішаючи, в іншому випадку помилок не уникнути. Особливо це стосується тих, хто задіяний у сфері фінансів. Намагайтеся все тримати під своїм контролем, не випускайте з поля зору найдрібніші деталі. Перед тим, як відправитися у поїздку, не полінуйтеся кілька разів перевірити, чи взяли з собою все необхідне.

Загальний гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку, складений Хаялом Алекперовим, двічі переможцем «Битви екстрасенсів», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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