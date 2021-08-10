У вівторок, 10 серпня, досить великий вплив негативних тенденцій, через що можуть частіше, ніж зазвичай, виникати розбіжності з оточуючими. Також можливі якісь непередбачені ситуації. Небажано вирушати у далекі мандрівки, братися за щось нове. Сьогодні варто подбати про близьких, а також про своє здоров'я.

У Рака буде досить напружений день. Справи можуть зажадати великої віддачі сил та часу. Ймовірно, що через непередбачені обставини доведеться поміняти свої плани. Щоб уникнути проблем із серцево-судинною системою, намагайтеся сьогодні стримувати емоції, уникайте сварок і конфліктів. Ретельно контролюйте свої слова та дії, не робіть жодних кардинальних кроків.

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Непростий день очікується і у Діви. Може скластися таке враження, що вас спеціально намагаються вивести з себе, щоб вибити з колії. Не піддавайтеся на провокації, не поспішаючи і без зайвих емоцій намагайтеся йти до наміченої мети. Це вдалий час для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками і зайвою вагою.

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Життєвий потенціал Водолія буде трохи знижено, через що можливе загострення хронічних захворювань. У цей день утримайтеся від будь-яких перевантажень, уникайте тривалого перебування під прямими променями сонця. Дотримуйтеся правильного режиму харчування.

Ексклюзивний гороскоп здоров'я на серпень для всіх знаків зодіаку від двічі переможця «Битви екстрасенсів» і постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаяла Алекперова читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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