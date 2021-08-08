Найнебезпечніший молодий місяць: які рішення потрібно прийняти 8 серпня

Останнє літній молодий місяць 8 серпня не просто так називають фатальним і згубним для енергії. Відомий екстрасенс Макс Гордєєв в інтерв'ю «ФАКТАМ» радить провести вечір 8 серпня в тиші, без суперечок і без сварок і присвятити час тілесному і душевному очищенню, щоб тривожний період минув без неприємних наслідків. Ще молодий місяць — хороший час, щоб очистити своє життя від непотрібних людей і зважитися нарешті владнати стосунки зі своєю половинкою.

Гордєєв радить ввечері перед сном прийняти спеціальну «місячну ванну»: вибрати комфортну температуру води, краще прохолодну, а не гарячу. Допоможуть розслабитися свічки, морська сіль, ефірні масла з ніжним запахом (рожеве, лавандове, бергамотове), а також пелюстки квітів місячних відтінків — білого і жовтого.

Приймаючи ванну, важливо не відволікатися на рутинні справи, телефонні розмови, важкі думки. Коли вода охолоне, їй потрібно дозволити стекти, щоб вона забрала з собою негатив. Екстрасенс обіцяє, що після такого розслаблення сон буде глибоким, а вранці з'явиться абсолютно нове відчуття наповненості тіла енергією.

Також Макс Гордєєв радить очистити квартиру, вимивши підлогу водою з морською сіллю, і запалити ароматичну паличку Пало Санто (священного дерева).

Нагадаємо, астрологи назвали знаки зодіаку, яким в серпні потрібно зайнятися своїм здоров'ям. Хаял Алекперов, двічі переможець «Битви екстрасенсів», склав любовний гороскоп на поточний місяць. Також вашій увазі повний астрологічний прогноз на серпень для всіх знаків зодіаку .

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