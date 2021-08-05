Серйозні проблеми зі здоров'ям чекають ці три знаки зодіаку — гороскоп на серпень
Серпень принесе трьом знакам зодіаку деякі проблеми зі здоров'ям. Але є шанс уникнути хвороб і нездужання, якщо прислухатися до астрологічного прогнозу. Склав гороскоп Хаял Алекперов, двічі переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ).
Скорпіони в серпні можуть без видимих причин відчути напади головного болю. Пояснення тут не медичне, а психоемоційне: постійні переживання через зроблені помилки не кращим чином позначаються на самопочутті. Вихід один: побільше думати про свої історії успіху і частіше себе хвалити.
Читайте також: Любовний гороскоп на серпень: який знак зодіаку чекає бурхливий роман
У Водоліїв серпень повинен стати місяцем профілактики хвороб і зміцнення імунітету. Буде час подумати про те, чого потребує організм, з'ясувати свої слабкі місця, разом з фахівцем зайнятися лікуванням хронічних недуг.
Читайте також: Удача у всіх починаннях і несподівані подорожі: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку
Рибам нестабільний і насичений подіями серпень принесе безсоння. Рецепт астролога простий: перемикатися, знаходити заняття, котрі відволікають від турбот. Повноцінний відпочинок буде запорукою здоров'я і успіху.
«ФАКТИ» пропонують вашій увазі повний гороскоп здоров'я на серпень для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.
Фото https://ua.depositphotos.com/103
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter