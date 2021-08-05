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Гороскоп

Серйозні проблеми зі здоров'ям чекають ці три знаки зодіаку — гороскоп на серпень

22:33 5 серпня 2021
гороскоп

Серпень принесе трьом знакам зодіаку деякі проблеми зі здоров'ям. Але є шанс уникнути хвороб і нездужання, якщо прислухатися до астрологічного прогнозу. Склав гороскоп Хаял Алекперов, двічі переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ).

Скорпіони в серпні можуть без видимих причин відчути напади головного болю. Пояснення тут не медичне, а психоемоційне: постійні переживання через зроблені помилки не кращим чином позначаються на самопочутті. Вихід один: побільше думати про свої історії успіху і частіше себе хвалити.

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У Водоліїв серпень повинен стати місяцем профілактики хвороб і зміцнення імунітету. Буде час подумати про те, чого потребує організм, з'ясувати свої слабкі місця, разом з фахівцем зайнятися лікуванням хронічних недуг.

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Рибам нестабільний і насичений подіями серпень принесе безсоння. Рецепт астролога простий: перемикатися, знаходити заняття, котрі відволікають від турбот. Повноцінний відпочинок буде запорукою здоров'я і успіху.

«ФАКТИ» пропонують вашій увазі повний гороскоп здоров'я на серпень для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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