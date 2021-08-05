Фатальний молодий місяць у серпні: як правильно себе вести

Багато жителів планети планують свої дії, звіряючись з місячним календарем. Від фаз цього небесного світила часто залежить і емоційне здоров'я людини. 8 серпня 2021 роки відбудеться останній літній молодий місяць, який астрологи називають Фатальним. Вважається, що в цей день Місяць, який, за суттю, на небі не видно, володіє особливо сильною енергетикою.

Відомий екстрасенс, постійний експерт проекту «Співають всі!» (канал «Украина») Макс Гордєєв в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, чим загрожує молодий місяць 8 серпня і як треба себе вести у цей день.

— У цей день обов'язково потрібно себе «почистити», — розповів Макс. — Як? Найпростіше — прийнять спеціальну ванну, з обов'язковим дотриманням усіх нюансів. Зробити це треба ввечері, перед сном, коли тіло найбільше потребує турботи.

— У чому особливість місячної ванни?

— Обов'язково перед її прийомом треба стати під душ — тіло повинне бути чистим. Потім набрати «місячну воду», намагаючись, щоб її температура була комфортною для тіла. Не варто себе занадто перегрівати. У ванну насипати просту морську сіль, багату мінералами. Додати кілька крапель ефірних масел — троянда, лаванда, бергамот. Заздалегідь купити свої улюблені квіти, але обов'язково «місячного» кольору — білого або жовтого. Потім їхні пелюстки розкидати по воді. Запаліть свічки, пахощі. Заваріть кухоль трав'яного чаю і, лежачи у ванні, досягнете повного розслаблення. Не повинно бути ніякого шуму або мобільних телефонів поруч. Важливо, щоб нічого не відволікало вашу свідомість.

— Скільки часу треба провести у такому стані?

— Все залежить від вашого комфорту. Постарайтеся просто на час ні про що не думати. Півгодини буде цілком достатньо, щоб очистити свої думки і насолодитися процесом. Потім, не встаючи, відкрити пробку ванни і лежати до моменту, поки вся вода не стече. Йдучи, вона буде немов витягати з вас весь негатив і очищати. Після такого розслаблення і глибокого сну, вранці з'явиться нова, сильна енергетика.

— Які ще процедури варто зробити в цей день?

— Добре очистити і всю квартиру. Варто вимити підлогу водою з додаванням морської солі. Перебрати речі, викинути все непотрібне. До речі, це стосується і відносин. Якщо ви збиралися прийняти якесь рішення, пов'язане з особистим життям, настане найкращий час. А під фінал очистіть ауру квартири, пройшовши нею із запаленою паличкою пало санто — священного дерева, що володіє магічною силою.

— Чого не можна робити в цей день?

— Оскільки вплив Місяця занадто велик, варто ігнорувати будь-які провокації. Пам'ятати, що при будь-якому скандалі або конфлікті ви віддасте частину своєї енергії темній стороні небесного світила. Тому у цей день важливо ні з ким не сваритися, а краще провести його на самоті, відновлюючи сили.

Нагадаємо, що з 24 по 26 липня жителі Землі милувалися Медовим повним місяцем, яке ще називають Оленячим.

322

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter