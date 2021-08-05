26.86 / 27.06 31.70 / 32.03
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку загрожують серйозні конфлікти в сімейному житті — гороскоп на серпень

16:12 5 серпня 2021
гороскоп

Для більшості знаків зодіаку серпень буде вдалим, але для представників трьох знаків місяць стане періодом випробувань — будуть перевірені на міцність стосунки, і не всім парам судилося легко подолати цей етап. Про це йдеться в гороскопі, складеному Хаялом Алекперовим, двічі переможцем «Битви екстрасенсів» і постійним експертом проекту «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ).

Для Дів існує ризик, що побутові сімейні суперечки переростуть в затяжні конфлікти. Тому в серпні краще уникати будь-яких сперечань із другою половинкою.

Читайте також: Кого підстерігають травми і хвороби: гороскоп здоров'я на серпень

Скорпіонам астролог радить не сприймати в штики критичні зауваження від коханої людини. Деякі поради можуть виявитися слушними і вартими уваги та допоможуть не допустити помилок.

У Стрільців у серпні є ризик охолодження стосунків, тому не соромтеся виявляти увагу до почуттів близької Вам людини, покажіть йому, що він може розраховувати на підтримку.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку, складений Хаялом Алекперовим, читайте у «ФАКТАХ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

літак

Кримське питання: Україна заарештувала 13 літаків російської компанії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.