Для більшості знаків зодіаку серпень буде вдалим, але для представників трьох знаків місяць стане періодом випробувань — будуть перевірені на міцність стосунки, і не всім парам судилося легко подолати цей етап. Про це йдеться в гороскопі, складеному Хаялом Алекперовим, двічі переможцем «Битви екстрасенсів» і постійним експертом проекту «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ).

Для Дів існує ризик, що побутові сімейні суперечки переростуть в затяжні конфлікти. Тому в серпні краще уникати будь-яких сперечань із другою половинкою.

Скорпіонам астролог радить не сприймати в штики критичні зауваження від коханої людини. Деякі поради можуть виявитися слушними і вартими уваги та допоможуть не допустити помилок.

У Стрільців у серпні є ризик охолодження стосунків, тому не соромтеся виявляти увагу до почуттів близької Вам людини, покажіть йому, що він може розраховувати на підтримку.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку, складений Хаялом Алекперовим, читайте у «ФАКТАХ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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