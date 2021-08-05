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Гороскоп

Яким знакам зодіаку слід приділити увагу здоров'ю — гороскоп на 5 серпня

9:11 5 серпня 2021
Знаки зодіаку

У четвер, 5 серпня, буде напружений день. Він може ознаменуватися якимись непростими та дивними подіями, що змусить багатьох неабияк понервувати. Сьогодні варто уникати необдуманих рішень і ризикованих дій.

Енергетичний потенціал Овна буде досить низьким. Слід уникати фізичних і емоційних перевантажень, щоб не завдати шкоди своєму організму. Намагайтеся не нервувати через дрібниці, частіше створюйте невеликі перерви в роботі, більше гуляйте на свіжому повітрі. Спілкування з близькими або друзями допоможе відновити душевну рівновагу.

Рак сьогодні може бути схильний до алергічних реакцій. Дотримуйтесь цих заходів безпеки при роботі з побутовою хімією, будьте обережні з прийомом лікарських препаратів, утримайтеся від вживання в їжу продуктів, які здатні спровокувати алергію. Непогано б зробити генеральне прибирання в квартирі, щоб уникнути негативної реакції на пил.

Самопочуття Скорпіона в цей день безпосередньо залежатиме від настрою. Позитивні емоції допоможуть уникнути багатьох проблем. Намагайтеся більше відпочивати, забезпечте собі повноцінний сон. Це вдалий час для профілактики хронічних недуг, візиту до стоматолога.

Нагадаємо, відомий астролог склав гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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