Три знаки зодіаку, яким у серпні варто уникати великих фізичних навантажень: поради Хаяла Алекперова

Якщо відомий астролог Павло Глоба пророкував, що серпень 2021 року буде спокійним, але чотири знака зодіаку можуть зіткнутися з проблемами, то його колега «по цеху», двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов назвав три знаки зодіаку, яким в останній місяць літа варто уникати великих фізичних навантажень.

Так, Тельцям зірки радять бути обережнішими у побуті, а також під час занять, пов'язаних з небезпекою. Також не слід надмірно захоплюватися фізичними навантаженнями — є ризик травматизму.

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А Ракам, які в останній місяць літа відчую приплив сил і енергії, не слід хапатися відразу за кілька справ — ресурсами організму варто розпоряджатися розумно. Інакше можливі перевтома і нервові зриви.

Левам слід поберегти суглоби і зв'язки. Так що екстрим і великі навантаження слід виключити з порядку денного.

Повний текст ексклюзивного гороскопу від Хаяла Алекперова «Удача у всіх починаннях і несподівані подорожі: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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