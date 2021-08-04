Яким трьом знакам зодіаку слід бути обережними: гороскоп на 4 серпня

Цього дня потрібна максимальна концентрація сил і уваги. Він може принести труднощі та проблеми там, де ви їх зовсім не чекали. Звичні справи будуть даватися важко. Не варто сьогодні кидатися в крайності, слід чітко дотримуватися наміченого плану.

Зірки радять Близнюкам стримати свій запал, особливо це стосується службових справ. Будьте обережні з новими знайомствами, уважно вивчіть отримані пропозиції — сьогодні великий ризик потрапити у пастку аферистів. По можливості відмовтеся від далеких поїздок.

Скорпіону в цей день бажано утриматися від ухвалення важливих рішень і від будь-яких змін. Емоційний фон сьогодні може виявитися досить нестабільним, під впливом емоцій ви ризикуєте зробити необачні вчинки. Будьте обережні під час здійснення фінансових операцій.

Водолію варто проявити особливу акуратність і уважність на професійній ниві, оскільки вірогідні серйозні помилки та прорахунки, які можуть бути пов'язані з неправильною інформацією. Слід ретельно перевіряти дані, що надходять, і тримати все під своїм контролем.

Про те, що чекає представників усіх знаків зодіаку в серпні, розповів «ФАКТАМ» Хяал Алекперов, двічі переможець «Битви екстрасенсів».

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