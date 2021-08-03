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Скандали, інтриги, образи: астрологи назвали шість проблемних для відносин знаків зодіаку

8:40 3 серпня 2021
Скандали, інтриги, образи: астрологи назвали шість проблемних для відносин знаків зодіаку

Серед знаків зодіаку є визнані маніпулятори, є надмірно вимогливі, а є ті, хто здатен легко зіпсувати стосунки з близькими. Астрологи назвали шість токсичних знаків, яким складно даються союзи з іншими людьми, повідомляє УНІАН.

Підвищену емоційність Овна не всі сприймають легко. Багато хто вважає представників знака скандальними, здатними роздути конфлікт з будь-якої дрібниці. Такий вибуховий характер, природньо, дає про себе знати і в стосунках.

Тельцю складно вдається змиритися з фінансовими витратами, тому цей пунктик може виявитися фатальним і для ділових, і для родинних відносин.

Раків астрологи називають схильними до енергетичного вампіризму. Постійна тривожність, похмурі думки, упереджене ставлення до оточуючих справляють відштовхуюче враження і стають бар'єром для тих, хто намагається зблизитися з цим знаком зодіаку.

Діви часто охоплені заздрістю, і в такі моменти про рівноправні стосунки вже не йдеться. Об'єктом заздрості Діви можуть стати найбільш близькі особи, їм і доведеться тримати удар.

У Скорпіона досить знань і досвіду, щоб маніпулювати людьми. У підсумку визнаний майстер інтриг може виявити себе покинутим близькими, оскільки людям не подобається ідея бути об'єктом чужої волі.

Токсичність Риб проявляється в прагненні виставити себе вічною жертвою обставин. Постійні вимоги про співчуття і співпереживання погано сприймаються оточуючими, і від таких представників знаку намагаються триматися подалі.

Нагадаємо, астрологи назвали знаки зодіаку, які «притягують» гроші. А Павло Глоба передбачив, кому в серпні варто чекати побутових негараздів, і порадив, як впоратися з проблемами.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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