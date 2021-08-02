Краса і харизма зашкалюють: відомий астролог розповів, для яких знаків зодіаку тиждень стане сприятливою

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на серпень, а також пропонує астрологічний прогноз на тиждень з 2 до 8 серпня. Як повідомляє eg.ru, Глоба прогнозує, що цей період буде особливо успішним для чотирьох знаків зодіаку — Овнів, Близнюків, Раків і Стрільців. Леви і Терези також можуть розраховувати на позитивні новини — головне самим не зіпсувати те, що приготували зірки.

Водоліям астролог радить розслабитися через непорозуміння на службі і в особистому житті. Всі негаразди скоро закінчаться, а представникам знаку варто змиритися, що доведеться піти на компроміс.

Рибам Павло Глоба радить запастися терпінням, влагодити питання з боргами і бути готовими до того, що плани на відпустку доведеться переглянути — можливо, варто перенести відпочинок на осінь.

Овнам зірки нададуть шанс на курортний роман і на поновлення досі невдалих амурних стосунків. Робочі переговори завершаться успішно.

Тельцю доведеться пройти через період пертурбацій на роботі, можливо, змусять змінити графік. З'явиться шанс на нове, більш комфортне місце проживання, але заради цього потрібно буде напружитися.

У Близнюків тиждень буде надзвичайно сприятливим. Дуже ймовірні наповнені враженнями поїздки, доленосні зустрічі, новий етап у стосунках з другою половинкою.

Для Рака починається фінансово успішний період. Буде не зайвим зараз приділити увагу сім'ї. У відносинах також все буде гладко, є шанс зміцнити взаєморозуміння.

Для Левів тиждень принесе виконання заповітних бажань. Головне — не боятися нового й не забувати про відпочинок. Не ігноруйте тих, хто поруч — проявіть інтерес до їхніх прагнень.

Для Діви починаються непрості дні. На роботі варто взяти паузу, а в особистих відносинах все резерви терпіння направити на те, щоб не критикувати партнера і не спровокувати сварку.

Терезам астролог рекомендує перезавантаження, знайти час, щоб підживитися новими приємними враженнями. Це стосується як роботи, так і стосунків з другою половинкою.

Для Скорпіона вихід із зони комфорту буде непростим. Доведеться придумати, як протистояти тиску з боку керівництва і реагувати на претензії близьких.

У Стрільців краса і харизма зашкалюють, а тому тиждень буде сповнений можливостей. З'явиться шанс на романтичну зустріч, приємну поїздку і вдале завершення угоди.

Козерогам Павло Глоба радить не залишатися наодинці, побільше спілкуватися з друзями. Вони допоможуть не загрузнути у важких роздумах про вчинені помилки, які вже не виправити.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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