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Гороскоп

Які три знака зодіаку чекають успіхи в фінансах і кар'єрі — гороскоп на 2 серпня

8:11 2 серпня 2021
Знаки зодіаку

У цей день багато буде складатися вдало. Зірки нададуть непогані можливості щось змінити в своєму житті, знайти цінний досвід, зайнятися чимось абсолютно новим. Вірогідні успіхи в поїздках і навчанні.

Сприятливий і плідний день очікується у Тельця. Вдасться досить швидко впоратися як із службовими, так і з особистими справами, позитивно вирішити фінансові питання. Ймовірне надходження досить привабливої пропозиції ділового характеру.

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У Рака справ може виявитися більше, ніж зазвичай. Зараз ви налаштовані рішуче та готові йти напролом заради досягнення поставлених цілей. Однак зірки попереджають: якщо хочете домогтися успіху, слід діяти без поспіху та суєти. Це відповідальний період для примноження свого капіталу, можна вкладати гроші під вигідні відсотки або в цікаві та перспективні проекти.

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Козеріг сьогодні може розраховувати на заступництво зірок у багатьох сферах життя, в тому числі й ділової. Вдасться укласти вигідні угоди, ваші ідеї та пропозиції будуть позитивно оцінені колегами та керівництвом. Не виключено надходження пропозиції про перехід на більш вигідну та високооплачувану роботу.

фото https://ua.depositphotos.com/

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