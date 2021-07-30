Астрологи прогнозували, що серпень для всіх знаків зодіаку буде вдалим місяцем. Спеціалісти, що працюють з картами Таро, згодні, що настає час для позитивних змін. П'яти знакам зодіаку серпень принесе хороші новини як в фінансовому плані, так і в цілому змінить життєвий уклад на краще. Для інших семи знаків позитивні зміни можливі, але доведеться не покладатися на долю, а самому докласти зусиль. Про це говорить гороскоп за картами Таро, складений slovofraza.

Овнам серпень принесе вирішення нагальних проблем, початок нового цікавого шляху, в кінці якого чекає успіх. Головне зараз залишатися зібраними, не піддаватися емоціям.

Тельцям карти Таро обіцяють процвітання, особливо важливим етапом стане середина місяця. Під кінець серпня можна очікувати винагороди за рішучий ривок.

Близнюки ризикують в поспіху упустити свій щасливий шанс, але якщо будуть обачними і докладуть зусиль, то досягнуть поставленої мети.

Раків чекає новий життєвий етап. З'явиться шанс знайти своє справжнє покликання, проявити раніше невідомі таланти. Зараз дуже важливо не бояться випробувань, і не намагатися обманом залучити удачу.

Левам на початку серпня випаде шанс досягти успіху. Якщо діяти обережно, можна добре просунутися на шляху до кар'єрних висот. Буде успіх і в справах сердечних. Але доведеться докласти зусиль, щоб отримати гідну винагороду.

Для Дів важливий етап — це середина серпня. Місяць стане переломним: є шанс позбутися страхів і сумнівів і прокласти стежку до майбутніх перемог. Тарологи радять довіряти внутрішньому голосу, не ігнорувати ні погані, ні хороші передчуття.

У Терезів місяць буде радісним, будуть успіхи на службі і шанс заявити про себе як про професіонала. Буде можливість відновити енергію і позбутися від того, що заважало відкрити нові горизонти.

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У Скорпіонів серпень буде стабільним. Не обійдеться без тимчасових труднощів, але всі вони вирішаться. Карти радять бути пильними, особливо в кінці місяця, не випускати найменші деталі, щоб потім не розплачуватися за скоєні помилки.

У Стрільців серпень — місяць винагород за працю і час змін. Важливо попрацювати над правильною самооцінкою, вірити в свої сили і не боятися впустити в життя щось нове.

У Козерога настає місяць, коли варто не поспішати, обміркувати план дій і вибрати оптимальний шлях до мети. Позбавлення від непотрібної тривожності і впевненість в своїх силах стануть ключовими факторами успіху.

В життя Водолія серпень принесе позитивні зміни, життя заграє новими фарбами. Креативне мислення і наполегливість відкриють нові горизонти.

Рибам карти Таро радять не довіряти чуткам, перевіряти інформацію, обмірковувати свої дії, щоб не накликати неприємності. Зміни на краще можливі, якщо взяти на себе відповідальність і самому наблизити їхнє втілення в життя.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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