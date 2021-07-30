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Перетворять життя невістки у кошмар: названі найгірші свекрухи по знаку зодіаку

10:41 30 липня 2021
невістка і свекруха

Кожна дівчина, яка мріє вийти заміж за свого обранця, сподівається, що її свекруха виявиться приємною та доброзичливою.
Астрологи розповіли про те, представниці яких знаків зодіаку будуть гіршими свекрухами, передає zhurnal-lady.com.

Тельці дуже складні люди. Вони будуть повчати, лізти не у свої справи. Жити з такою свекрухою потрібно тільки за її правилами.

Леви неймовірно вимогливі. Свекрухи-Леви не посоромляться налаштовувати сина проти дружини. Тому щоб зберегти шлюб, з такою свекрухою потрібно дружити.

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Матері-Скорпіони вважають, що їхніх синів ніхто не гідний. Вони ревниві і занадто люблять опікувати. Це, мабуть, найнебезпечніший вид свекрух, з яким доведеться бути дуже обережним.

А кращі свекрухи — представники знаку Овен та Рак. Це мудрі мами, які прекрасно розуміють, що жінка — джерело позитиву у будь-якій сім'ї, тому не потрібно заважати невістці робити свою справу.

Раніше астрологи назвали найбільш легковажні знаки зодіаку серед жінок, з якими важко побудувати міцну сім'ю.

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