Не бійтеся ризикувати: Павло Глоба назвав три знака зодіаку, на яких чекає багатство в серпні

Справжніми грошовими магнітами в серпні стануть представники трьох знаків Зодіаку. У цьому впевнений російський астролог Павло Глоба, думку якого наводить МК .

Так, на Тельців, на його думку, до кінця літа чекають кар'єрні зміни — підвищення або несподівана пропозиція змінити місце роботи.

Левам рекомендується вкладати гроші в довгострокові проекти: мова йде не тільки про інвестиції, але і проходження курсів, навчання.

А ось Водоліїв високо оцінить начальство, у них буде можливість просунутися по кар'єрних сходах.

«Контролюйте свої емоції і остерігайтеся з'ясування відносин. Ретельніше підбирайте слова і намагайтеся не провокувати конфлікти. Успіх у справах прийде тільки мирними шляхами», — дав пораду астролог.

Нагадаємо, астролог Оксана Лукіна назвала чотири знака зодіаку, до здібностей яких відноситься залучення грошей.

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