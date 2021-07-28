Меркурій у сузір'ї Лева: які чотири знаки зодіаку чекає успіх у серпні

Середа, 28 липня, вважається досить напруженим днем, особливо для чотирьох знаків зодіаку. Проте у цей день Меркурій переходить у знак Лева, що є гарною новиною.

Як пише slovofraza, особливо ця новина гарна для Овна, Лева, Скорпіона та Козерога — цим знакам найближчі пару тижнів щаститиме пітніше більше за інших. Енергетика Меркурія дуже сильна та пов'язана зі сферою фінансів, з інформаційними потоками, активністю в цілому і спілкуванням з людьми — все це процвітатиме до 10 серпня включно.

Овна чекає велика удача — люди, народжені під цим знаком, зможуть налагодити відносини з тими, з ким не вдавалося це зробити останні місяці. Більш того, можливо примирення з ворогами. Овни стануть більш проникливими, що допоможе їм легше просуватися кар'єрними сходами, і заводити правильні знайомства.

Леву Меркурій допоможе правильно відпочивати. Пощастить тим, хто зібрався змінити обстановку та шукати нові захоплення. Енергії для цього буде достатньо. А ще у Львів з'явиться творче натхнення, бажання отримувати нові знання.

Скорпіони стануть ще більш впевненими у собі, їхня інтуїція і пам'ять поліпшаться. Зірки радять обов'язково скористатися новими можливостями, які виникнуть на життєвому обрії. У той же час вони мають адекватно сприймати критику. До 10 серпня включно Скорпіонам щаститиме в усіх сферах життя.

Для Козерогів цей період — вдалий час для роботи у великому колективі і для нових починань. Їхні харизма і чарівність обіцяють вирости до небес, так що гарне враження на будь-яку людину вони складуть запросто. Тим, хто самотній, може пощастити у коханні.

Нагадаємо, що у період з 28 липня і до 29 грудня Юпітер знаходитиметься у сузір'ї Водолія. Цей період астрологи називають шансом змінитися на краще: змінити роботу, стиль життя, позбутися шкідливих звичок і токсичних людей поруч.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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