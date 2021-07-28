Скандал через дрібницю — без проблем: названі три найбільш «вибухові» знаки зодіаку

Серед знаків зодіаку астрологи виділяють як просто неординарних, так і «вибухонебезпечних». Особливості їхнього характеру такі, що настрій швидко змінюється, будь-яка дрібниця здатна вивести з себе і стати приводом для скандалу. Як повідомляє ТСН, астролог Людмила Булгакова радить бути обережними в спілкуванні з народженими під знаком Водолія, Овна і Тельця. Саме їхня поведінка може бути абсолютно непередбачуваною.

За словами астролога, у всіх трьох знаків є особливості, що дозволяють трохи скрасити вибуховий характер. Так, наприклад, Водолії — зовні милі, і людям не з близького кола важко запідозрити представників водяного знака в неврівноваженості. Гарячу вдачу Водолія посилює ще й фактор непередбачуваності: важко сказати, що саме в наступний раз стане приводом для скандалу.

Овен отримує задоволення від своїх спалахів гніву. Хороша новина в тому, що тривають вони недовго. Швидко «спалахуючи», Овни так само легко і заспокоюються.

Примхливий характер Тельців оточуючим, як правило, добре відомий. Все тому, що заспокоїти представників цього знаку вкрай складно. Будучи виведеними з себе, Тельці ще довго мстять джерелу образ за завдані незручності. Невеликий плюс в тому, що Тельці все-таки намагаються дотримуватися правил пристойності і виглядають людьми врівноваженими.

Фото https://ua.depositphotos.com/

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter