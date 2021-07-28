Якщо напередодні зірки обіцяли сприяння деяким знакам зодіаку у починаннях, то середа, 28 липня, виявиться досить напруженим днем. Емоційний стан може бути нестабільним, вірогідні якісь непорозуміння і нестикування. Важливо уникати поспіху і метушні, а також ретельно перевіряти інформацію, що надходить. Це непоганий період для складання планів на майбутнє, завершення розпочатих раніше справ.

Телець сьогодні може зіткнутися з позаштатною ситуацією, що змусить добряче похвилюватися. Намагайтеся правильно оцінювати свої сили, не плекайте ілюзій. Чіткі та рішучі дії, а також тверезий розрахунок допоможуть впоратися з проблемою, що виникла. Уважно дивіться під ноги, дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з ріжучими предметами.

Сформовані обставини потребують від Рака максимальної зібраності та уважності. Прислухайтеся до своєї інтуїції, її підказки виявляться дуже доречними. Небажано у цей день укладати угоди, здійснювати великі покупки. До будь-яких рішень особистого характеру варто поставитися з усією серйозністю та відповідальністю.

Скорпіону цей день обіцяє чимало хвилювань і переживань. Ви можете стати заручником власних емоцій, що спричинить сварки та конфлікти з оточуючими. Намагайтеся проявляти терпіння, контролюйте свої слова і дії — тільки за таких умов вдасться уникнути негативних наслідків. Будьте гранично уважні там, де справа стосується грошей.

Від Водолія нині потрібно максимум терпіння і витримки. Намагайтеся не піддаватися на провокації, утримайтеся від різких і дошкульних зауважень. Це не найкращий час для будь-яких експериментів, дійте старими і перевіреними методами. Уникайте також фізичних перевантажень.

Нагадаємо, що з 28 липня і до 29 грудня — час перебування Юпітера у сузір'ї Водолія. Астрологи називають цей період часом, коли є шанси змінитися на краще: завести нові знайомства, змінити роботу, стиль життя, позбутися шкідливих звичок і токсичних людей поруч.

А відомий астролог Павло Глоба попереджав, що серпень 2021 року буде спокійним, але чотири знака зодіаку можуть зіткнутися з проблемами .

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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